Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Квартальнов отреагировал на попытку вывести с трибуны болельщика с флагом Татарстана

Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения от «Ак Барса» (1:2, 0-1) в матче серии Кубка Гагарина отреагировал на попытку вывести с трибуны болельщика с флагом Татарстана.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
09 апреля 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Дыняк, Фальковский) – 25:19 (5x5)     0:2 Пустозёров (Лямкин) – 57:50 (en)     1:2 Мороз (Шипачёв, Галиев) – 58:11 (5x5)    

«Вы считаете, что я как тренер должен отвечать на этот вопрос? Я этого не видел сам, поэтому не знаю. Мне нечего сказать», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 состоятся 11, 13, 15, 17*, 19*, 21* апреля.

* — при необходимости.

Ранее Дмитрий Квартальнов высказался об игре форварда Райана Спунера.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android