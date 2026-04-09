Квартальнов отреагировал на попытку вывести с трибуны болельщика с флагом Татарстана

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения от «Ак Барса» (1:2, 0-1) в матче серии Кубка Гагарина отреагировал на попытку вывести с трибуны болельщика с флагом Татарстана.

«Вы считаете, что я как тренер должен отвечать на этот вопрос? Я этого не видел сам, поэтому не знаю. Мне нечего сказать», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 состоятся 11, 13, 15, 17*, 19*, 21* апреля.

* — при необходимости.

