Тодд: Пустозёров — MVP, два отличных гола, он невероятный

Нападающий «Ак Барса» Нэйтан Тодд оценил игру Алексея Пустозёрова, который оформил дубль в игре плей-офф с минским «Динамо» (2:1, 1-0).

«Это была сложная игра. Обе команды сыграли здорово, и классно, что мы сумели одержать победу. MVP – Пустозёров, два отличных гола. Он невероятный. Обе команды играли в умный хоккей, не так много верных моментов. Поэтому очень важно, что мы взяли верх, забрали первый матч.

Тимур Билялов сыграл великолепно сегодня. Мы хотели, чтобы у них было как можно меньше возможностей для голов. Соперник мощный, у них очень много мастеров в команде. Поэтому нужно играть с головой и не давать им забивать.

Я знаю пару человек по своим предыдущим командам, есть пара друзей. Играть против них очень интересно. Но когда шайба в игре, друзей уже нет. Мы здесь, чтобы победить, – это хоккей. Что касается атмосферы – она потрясающая, одна из лучших арен, на которых я когда-либо играл», – передаёт слова Тодда корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.