Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тодд: Пустозёров — MVP, два отличных гола, он невероятный

Тодд: Пустозёров — MVP, два отличных гола, он невероятный
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Нэйтан Тодд оценил игру Алексея Пустозёрова, который оформил дубль в игре плей-офф с минским «Динамо» (2:1, 1-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
09 апреля 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Дыняк, Фальковский) – 25:19 (5x5)     0:2 Пустозёров (Лямкин) – 57:50 (en)     1:2 Мороз (Шипачёв, Галиев) – 58:11 (5x5)    

«Это была сложная игра. Обе команды сыграли здорово, и классно, что мы сумели одержать победу. MVP – Пустозёров, два отличных гола. Он невероятный. Обе команды играли в умный хоккей, не так много верных моментов. Поэтому очень важно, что мы взяли верх, забрали первый матч.

Тимур Билялов сыграл великолепно сегодня. Мы хотели, чтобы у них было как можно меньше возможностей для голов. Соперник мощный, у них очень много мастеров в команде. Поэтому нужно играть с головой и не давать им забивать.

Я знаю пару человек по своим предыдущим командам, есть пара друзей. Играть против них очень интересно. Но когда шайба в игре, друзей уже нет. Мы здесь, чтобы победить, – это хоккей. Что касается атмосферы – она потрясающая, одна из лучших арен, на которых я когда-либо играл», – передаёт слова Тодда корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android