Энас: нам не хватало взаимопонимания, не держалась шайба, были какие-то отскоки

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас высказался о поражении от «Ак Барса» (1:2, 0-1) в матче серии Кубка Гагарина.

«Разочаровывающий результат. Мы в каждом матче плей-офф работаем на победу, но сегодня получили хороший урок. Подумаем, извлечём то, что можем извлечь, продолжим биться дальше. Сегодня нам не хватало взаимопонимания, не держалась шайба, были какие-то отскоки. Понятно, что это не может быть оправданием, обе команды играют на одинаковом льду, но где-то нам не хватало коннекта.

Против всех играют жёстко, понятно, что и другие команды играли жёстко, это нормально для плей-офф, второй раунд – это привилегия, надеюсь, мы будем действовать лучше», – передаёт слова Энаса корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.