Энас: нам не хватало взаимопонимания, не держалась шайба, были какие-то отскоки

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас высказался о поражении от «Ак Барса» (1:2, 0-1) в матче серии Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
09 апреля 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Дыняк, Фальковский) – 25:19 (5x5)     0:2 Пустозёров (Лямкин) – 57:50 (en)     1:2 Мороз (Шипачёв, Галиев) – 58:11 (5x5)    

«Разочаровывающий результат. Мы в каждом матче плей-офф работаем на победу, но сегодня получили хороший урок. Подумаем, извлечём то, что можем извлечь, продолжим биться дальше. Сегодня нам не хватало взаимопонимания, не держалась шайба, были какие-то отскоки. Понятно, что это не может быть оправданием, обе команды играют на одинаковом льду, но где-то нам не хватало коннекта.

Против всех играют жёстко, понятно, что и другие команды играли жёстко, это нормально для плей-офф, второй раунд – это привилегия, надеюсь, мы будем действовать лучше», – передаёт слова Энаса корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

