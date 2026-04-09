Результаты матчей плей-офф МХЛ на 9 апреля 2026 года

Сегодня, 9 апреля, прошёл один матч плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей плей-офф МХЛ на 9 апреля 2026 года:

«СКА-1946» – «Красная Армия» — 2:4.

Серии плей-офф Западной конференции:

«Локо» – МХК «Динамо» СПб — счёт в серии — 3-0;

МХК «Динамо» М – «Динамо-Шинник» — счёт в серии — 1-3;

«СКА-1946» – «Красная Армия» — счёт в серии — 2-3;

МХК «Спартак» – Академия Михайлова — счёт в серии — 3-1.

Серии плей-офф Восточной конференции:

«Омские Ястребы» — «Сибирские Снайперы» — 2-2;

«Толпар» — «Авто» — 1-3;

«Стальные Лисы» — «Белые Медведи» — 3-1;

«Ирбис» — «Чайка» — 2-2.

Напомним, серии проводятся до трёх побед.