Защитник минского «Динамо» Мелош: не хочу искать какие-либо оправдания

Защитник минского «Динамо» Николя Мелош рассказал о поражении от «Ак Барса» (1:2, 0-1) в матче серии Кубка Гагарина.

«Медленно начали, но в целом на всём протяжении была равная игра. Было мало моментов в атаке, нужно изучить видео. Не скажу, что нас что-то сильно удивило в игре «Ак Барса». Мы здорово играли в обороне, справлялись с их построениями. Нам нужно подумать, в чём мы можем добавить, в каких деталях. Это всего лишь одна игра долгой серии, мы верим в нашу команду, нужно восстановиться ментально и физически, всё будет хорошо.

Силовой хоккей – это часть плей-офф, у них есть большие ребята, они играли здорово, мы подумаем, что можно этому предоставить. У них опытная команда, силовая, будем создавать моменты у ворот, нагружать вратаря. Что касается долгой паузы, я не хочу искать какие-либо оправдания, мы можем и должны играть лучше, что и покажем в следующей игре», – передаёт слова Мелоша корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.