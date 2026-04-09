Защитник минского «Динамо» Мелош: не хочу искать какие-либо оправдания

Защитник минского «Динамо» Николя Мелош рассказал о поражении от «Ак Барса» (1:2, 0-1) в матче серии Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
09 апреля 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Дыняк, Фальковский) – 25:19 (5x5)     0:2 Пустозёров (Лямкин) – 57:50 (en)     1:2 Мороз (Шипачёв, Галиев) – 58:11 (5x5)    

«Медленно начали, но в целом на всём протяжении была равная игра. Было мало моментов в атаке, нужно изучить видео. Не скажу, что нас что-то сильно удивило в игре «Ак Барса». Мы здорово играли в обороне, справлялись с их построениями. Нам нужно подумать, в чём мы можем добавить, в каких деталях. Это всего лишь одна игра долгой серии, мы верим в нашу команду, нужно восстановиться ментально и физически, всё будет хорошо.

Силовой хоккей – это часть плей-офф, у них есть большие ребята, они играли здорово, мы подумаем, что можно этому предоставить. У них опытная команда, силовая, будем создавать моменты у ворот, нагружать вратаря. Что касается долгой паузы, я не хочу искать какие-либо оправдания, мы можем и должны играть лучше, что и покажем в следующей игре», – передаёт слова Мелоша корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

