Результаты матчей 1/4 финала ВХЛ на 9 апреля 2026 года

Сегодня, 9 апреля, прошёл игровой день второго раунда плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Результаты матчей ВХЛ на 9 апреля 2026 года:
«Металлург» – «Горняк-УГМК» — 2:1;
«Нефтяник» – «Рязань-ВДВ» — 4:5.
Пары 1/4 финала:
1. «Металлург» (Новокузнецк) — «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма), счёт в серии — 1-0.
2. «Нефтяник» (Альметьевск) — «Рязань-ВДВ» (Рязань), — счёт в серии — 0-1.
3. «Югра» (Ханты-Мансийск) — «Омские Крылья» (Омск).
4. «Химик» (Воскресенск) — «Магнитка» (Магнитогорск).
Все стадии плей-офф проводятся до четырёх побед в каждой серии.