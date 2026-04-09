Защитник минского «Динамо» Хэмилтон высказался о первом поражении команды в плей-офф

Защитник минского «Динамо» Роб Хэмилтон высказался о поражении от «Ак Барса» (1:2, 0-1) в матче серии Кубка Гагарина.

«Не думаю, что мы играли плохо, это был сильный матч, мы играли солидно, Зак Фукале держал нас в игре, но в плей-офф решают детали. Нас подловили на неудачной смене, было несколько моментов в атаке, которые не получилось реализовать и забросить. Тем не менее ничего критичного не произошло. Мы продолжим играть в свою игру и ждём результат.

Это долгая серия, и одна игра не решает, она важна, но впереди следующие матчи, и мы можем исправить ситуацию. Серия может быть и в семь матчей, будем анализировать, что-то кардинально менять сложно, но что-то подкрутить сможем», – передаёт слова Хэмилтона корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.