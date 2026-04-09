Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник минского «Динамо» Хэмилтон высказался о первом поражении команды в плей-офф

Комментарии

Защитник минского «Динамо» Роб Хэмилтон высказался о поражении от «Ак Барса» (1:2, 0-1) в матче серии Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
09 апреля 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Дыняк, Фальковский) – 25:19 (5x5)     0:2 Пустозёров (Лямкин) – 57:50 (en)     1:2 Мороз (Шипачёв, Галиев) – 58:11 (5x5)    

«Не думаю, что мы играли плохо, это был сильный матч, мы играли солидно, Зак Фукале держал нас в игре, но в плей-офф решают детали. Нас подловили на неудачной смене, было несколько моментов в атаке, которые не получилось реализовать и забросить. Тем не менее ничего критичного не произошло. Мы продолжим играть в свою игру и ждём результат.

Это долгая серия, и одна игра не решает, она важна, но впереди следующие матчи, и мы можем исправить ситуацию. Серия может быть и в семь матчей, будем анализировать, что-то кардинально менять сложно, но что-то подкрутить сможем», – передаёт слова Хэмилтона корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Защитник минского «Динамо» Мелош: не хочу искать какие-либо оправдания
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android