Канадский хоккеист высказался о дебюте Ильи Протаса за «Вашингтон» в НХЛ

Защитник минского «Динамо» Роб Хэмилтон высказался о дебюте Ильи Протаса за «Вашингтон Кэпиталз» в НХЛ.

«Это особый момент для каждого игрока. Когда два игрока из одной стороны, тем более два брата, выходят вместе и играют за одну команду – это вдвойне особая история. Он сумел в первой же игре набрать результативный балл, здорово себя проявил.

Я не смотрел всю игру, но, кажется, его звено смотрелось здорово, они сыгрались с Томом Уилсоном. Было весело смотреть за ним, я знаю нескольких ребят оттуда и могу только поздравить Илью и пожелать ему удачи», – передаёт слова Хэмилтона корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.