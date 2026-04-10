«Ты не видел другой стороны его характера». Вратарь «Вашингтона» — об Александре Овечкине

«Ты не видел другой стороны его характера». Вратарь «Вашингтона» — об Александре Овечкине
Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон высказался о российском нападающем Александре Овечкине.

«Когда играешь против него, он мог подшучивать с тобой прямо на льду, но ты не видел другой стороны его характера. А теперь, когда я оказался здесь, он может написать тебе в любой момент. Если хочешь сходить на ужин — он всегда сам выходит на связь. Если хочешь зайти в гости и выпить пива, он первым скажет: «Да, заходи». Он просто хороший человек, и, думаю, это многое объясняет», — приводит слова Томпсона Russian Machine Never Breaks.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 79 матчах, в которых он записал в свой актив 31 гол и 30 результативных передач.

Материалы по теме
Овечкин номинирован на трофей НХЛ, который ещё не выигрывал. Коллекция Ови пополнится?
Овечкин номинирован на трофей НХЛ, который ещё не выигрывал. Коллекция Ови пополнится?
