«Ты не видел другой стороны его характера». Вратарь «Вашингтона» — об Александре Овечкине

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон высказался о российском нападающем Александре Овечкине.

«Когда играешь против него, он мог подшучивать с тобой прямо на льду, но ты не видел другой стороны его характера. А теперь, когда я оказался здесь, он может написать тебе в любой момент. Если хочешь сходить на ужин — он всегда сам выходит на связь. Если хочешь зайти в гости и выпить пива, он первым скажет: «Да, заходи». Он просто хороший человек, и, думаю, это многое объясняет», — приводит слова Томпсона Russian Machine Never Breaks.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 79 матчах, в которых он записал в свой актив 31 гол и 30 результативных передач.