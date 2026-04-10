Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Вашингтоне» рассказали о будущем главного тренера, если команда не выйдет в плей-офф

В «Вашингтоне» рассказали о будущем главного тренера, если команда не выйдет в плей-офф
Комментарии

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик ответил на вопрос о будущем главного тренера клуба Спенсера Карбери, если команда по итогам регулярного чемпионата НХЛ не попадёт в плей-офф.

«Он на 100 процентов наш тренер сейчас и в будущем. Я считаю, что он универсальный специалист. Придя в НХЛ в качестве главного тренера впервые, он показал, что способен завоевать уважение опытных игроков и заставить их играть по своей системе, а также доказал, что умеет развивать молодых хоккеистов. Пока у нас есть возможность, мы будем его удерживать», — приводит слова Патрика The Athletic.

За три тура до конца регулярного чемпионата «Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице, записав в свой актив 89 очков. От зоны плей-офф команду отделяют три очка.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android