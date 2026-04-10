В «Вашингтоне» ответили на вопрос, ищут ли они форварда на замену Александра Овечкина

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик рассказал, как решение российского нападающего Александра Овечкина по поводу дальнейшей карьеры повлияет на работу клуба в межсезонье.

«Я смотрю на межсезонье как на книгу в стиле «выбери своё приключение». В мае возникнет один сценарий, и нам придётся принимать решения, исходя из него. Затем в июне появится другой сценарий. Так мы к этому и подходим. Если Овечкин скажет нам: «Я завершаю карьеру», мы начнём принимать решения, отталкиваясь от этого. Если же он скажет, что хочет вернуться, мы будем действовать уже исходя из этого. Мы пойдём по тому пути, который перед нами откроется», — приводит слова Патрика The Athletic.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в 2018‑м он стал обладателем Кубка Стэнли.