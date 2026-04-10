Сидни Кросби вышел на второе место по количеству очков в истории НХЛ среди капитанов
В эти минуты в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Питтсбург Пингвинз».
НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Раст (Чинахов, Летанг) – 04:53 1:1 Коттер (Хэмилтон, Халонен) – 29:51 1:2 Новак (Малкин, Карлссон) – 31:43 1:3 Чинахов (Ши, Кросби) – 31:52 2:3 Хьюз (Зигенталер, Браун) – 35:07 2:4 Малкин (Кросби, Чинахов) – 46:50 2:5 Карлссон (Уозерспун, Аччари) – 57:00
На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:1 в пользу гостей. В этой встрече канадский нападающий Сидни Кросби отметился результативной передачей.
Сидни Кросби (579–959—1538 в 1259 матчах) превзошёл Стива Айзермана (609–928—1537 в 1303 матчах) по количеству очков за всю историю НХЛ среди капитанов и вышел на второе место по этому показателю. Лишь Уэйн Гретцки (514–1217—1731 в 856 матчах) имеет больше очков.
