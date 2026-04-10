Сидни Кросби вышел на второе место по количеству очков в истории НХЛ среди капитанов

В эти минуты в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:1 в пользу гостей. В этой встрече канадский нападающий Сидни Кросби отметился результативной передачей.

Сидни Кросби (579–959—1538 в 1259 матчах) превзошёл Стива Айзермана (609–928—1537 в 1303 матчах) по количеству очков за всю историю НХЛ среди капитанов и вышел на второе место по этому показателю. Лишь Уэйн Гретцки (514–1217—1731 в 856 матчах) имеет больше очков.