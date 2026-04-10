Сидни Кросби вышел на второе место по количеству очков в истории НХЛ среди капитанов

В эти минуты в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Раст (Чинахов, Летанг) – 04:53     1:1 Коттер (Хэмилтон, Халонен) – 29:51     1:2 Новак (Малкин, Карлссон) – 31:43     1:3 Чинахов (Ши, Кросби) – 31:52     2:3 Хьюз (Зигенталер, Браун) – 35:07     2:4 Малкин (Кросби, Чинахов) – 46:50     2:5 Карлссон (Уозерспун, Аччари) – 57:00    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:1 в пользу гостей. В этой встрече канадский нападающий Сидни Кросби отметился результативной передачей.

Сидни Кросби (579–959—1538 в 1259 матчах) превзошёл Стива Айзермана (609–928—1537 в 1303 матчах) по количеству очков за всю историю НХЛ среди капитанов и вышел на второе место по этому показателю. Лишь Уэйн Гретцки (514–1217—1731 в 856 матчах) имеет больше очков.

Овечкин переиграл Кросби? Или Сид оставил Ови позади? Вся статистика очного противостояния
