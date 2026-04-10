Нью-Йорк Айлендерс – Торонто Мэйпл Лифс, результат матча 10 апреля 2026, счет 5:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

39 сейвов Ахтямова не спасли «Торонто» от поражения в матче с «Айлендерс», у Шабанова пас
В ночь с 9 на 10 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арены» (Элмонт, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 01:45 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Шенн (Ритчи, Хорват) – 02:08     2:0 Пажо (Шабанов, Пелеч) – 04:55     2:1 Лоренц – 05:11     2:2 Коуэн (Таварес, Экман-Ларссон) – 21:57 (pp)     3:2 Шефер (Деанджело, Палат) – 29:39     4:2 Хейнеман (Барзал, Деанджело) – 36:44 (pp)     5:2 Ритчи – 50:20 (pp)     5:3 Райлли (Маччелли, Haymes) – 54:04    

Российские вратари Артур Ахтямов («Торонто») и Илья Сорокин («Айлендерс») отразили 39 и 12 бросков соответственно.

В составе хозяев шайбы забросили Брэйден Шенн, Жан-Габриэль Пажо, Мэттью Шефер, Эмиль Хейнеман и Калум Ритчи. Максим Шабанов (Россия) отметился результативной передачей.

В составе гостей голы записали на свой счёт Стивен Лоренц, Истон Коуэн и Морган Райлли.

В следующей встрече «Нью-Йорк Айлендерс» сыграет дома с «Оттава Сенаторз» 11 апреля. «Торонто Мэйпл Лифс» встретится на своём льду с «Флоридой Пантерз» 12 апреля.

