39 сейвов Ахтямова не спасли «Торонто» от поражения в матче с «Айлендерс», у Шабанова пас

В ночь с 9 на 10 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арены» (Элмонт, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:3.

Российские вратари Артур Ахтямов («Торонто») и Илья Сорокин («Айлендерс») отразили 39 и 12 бросков соответственно.

В составе хозяев шайбы забросили Брэйден Шенн, Жан-Габриэль Пажо, Мэттью Шефер, Эмиль Хейнеман и Калум Ритчи. Максим Шабанов (Россия) отметился результативной передачей.

В составе гостей голы записали на свой счёт Стивен Лоренц, Истон Коуэн и Морган Райлли.

В следующей встрече «Нью-Йорк Айлендерс» сыграет дома с «Оттава Сенаторз» 11 апреля. «Торонто Мэйпл Лифс» встретится на своём льду с «Флоридой Пантерз» 12 апреля.