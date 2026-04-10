39 сейвов Ахтямова не спасли «Торонто» от поражения в матче с «Айлендерс», у Шабанова пас

В ночь с 9 на 10 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арены» (Элмонт, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:3.
Российские вратари Артур Ахтямов («Торонто») и Илья Сорокин («Айлендерс») отразили 39 и 12 бросков соответственно.
В составе хозяев шайбы забросили Брэйден Шенн, Жан-Габриэль Пажо, Мэттью Шефер, Эмиль Хейнеман и Калум Ритчи. Максим Шабанов (Россия) отметился результативной передачей.
В составе гостей голы записали на свой счёт Стивен Лоренц, Истон Коуэн и Морган Райлли.
В следующей встрече «Нью-Йорк Айлендерс» сыграет дома с «Оттава Сенаторз» 11 апреля. «Торонто Мэйпл Лифс» встретится на своём льду с «Флоридой Пантерз» 12 апреля.
- 10 апреля 2026
