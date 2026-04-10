Голы Малкина и Чинахова помогли «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе «Питтсбурга» забивали Брайан Раст, Томми Новак, Егор Чинахов, Евгений Малкин и Эрик Карлссон. Также Малкин отметился результативной передачей. На счету Чинахова два голевых паса.

За «Нью-Джерси» отличились Пол Коттер и Джек Хьюз.

В следующем матче регулярного чемпионата «Нью-Джерси» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Питтсбург» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Матчи пройдут 12 и 11 апреля соответственно.