«Флорида» с Бобровским проиграла «Оттаве», Артём Зуб забил гол
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Батерсон (Сандерсон, Ткачук) – 06:49 (pp) 2:0 Зеттерлунд (Эллер, Спенс) – 17:00 3:0 Зуб (Сандерсон, Козенс) – 43:03 3:1 Боквист (Грир, Луостаринен) – 54:17 4:1 Жиру – 56:43 5:1 Зеттерлунд – 57:02
В составе «Оттавы» отличились Дрейк Батерсон, Фабиан Зеттерлунд, российский защитник Артём Зуб, Клод Жиру и Фабиан Зеттерлунд.
За «Флориду» отличился Йеспер Боквист. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 22 сейва.
В следующем матче регулярного чемпионата «Оттава» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Флорида», в свою очередь, сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс». Матчи пройдут 11 и 12 апреля соответственно.
