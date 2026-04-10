«Флорида» с Бобровским проиграла «Оттаве», Артём Зуб забил гол

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе «Оттавы» отличились Дрейк Батерсон, Фабиан Зеттерлунд, российский защитник Артём Зуб, Клод Жиру и Фабиан Зеттерлунд.

За «Флориду» отличился Йеспер Боквист. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 22 сейва.

В следующем матче регулярного чемпионата «Оттава» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Флорида», в свою очередь, сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс». Матчи пройдут 11 и 12 апреля соответственно.