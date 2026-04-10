Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Оттава Сенаторз – Флорида Пантерз, результат матча 10 апреля 2026, счет 5:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Флорида» с Бобровским проиграла «Оттаве», Артём Зуб забил гол
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

10 апреля 2026, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Батерсон (Сандерсон, Ткачук) – 06:49 (pp)     2:0 Зеттерлунд (Эллер, Спенс) – 17:00     3:0 Зуб (Сандерсон, Козенс) – 43:03     3:1 Боквист (Грир, Луостаринен) – 54:17     4:1 Жиру – 56:43     5:1 Зеттерлунд – 57:02    

В составе «Оттавы» отличились Дрейк Батерсон, Фабиан Зеттерлунд, российский защитник Артём Зуб, Клод Жиру и Фабиан Зеттерлунд.

За «Флориду» отличился Йеспер Боквист. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 22 сейва.

В следующем матче регулярного чемпионата «Оттава» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Флорида», в свою очередь, сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс». Матчи пройдут 11 и 12 апреля соответственно.

Календарь матчей НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android