Малкин и Кросби установили историческое ветеранское достижение в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал 60-е очко в сезоне и присоединился к своему одноклубнику канадцу Сидни Кросби который также достиг этой отметки.

Они стали первой парой одноклубников в истории НХЛ, которые набрали 60+ очков в одном сезоне в возрасте 38 лет и старше (возраст на начало сезона).

Напомним, Малкин забил гол и отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2). Кросби в этой встрече отметился двумя результативными передачами.

В следующем матче регулярного чемпионата «Нью-Джерси» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Питтсбург» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Матчи пройдут 12 и 11 апреля соответственно.