Малкин и Кросби установили историческое ветеранское достижение в НХЛ
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал 60-е очко в сезоне и присоединился к своему одноклубнику канадцу Сидни Кросби который также достиг этой отметки.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Раст (Чинахов, Летанг) – 04:53 1:1 Коттер (Хэмилтон, Халонен) – 29:51 1:2 Новак (Малкин, Карлссон) – 31:43 1:3 Чинахов (Ши, Кросби) – 31:52 2:3 Хьюз (Зигенталер, Браун) – 35:07 2:4 Малкин (Кросби, Чинахов) – 46:50 2:5 Карлссон (Уозерспун, Аччари) – 57:00
Они стали первой парой одноклубников в истории НХЛ, которые набрали 60+ очков в одном сезоне в возрасте 38 лет и старше (возраст на начало сезона).
Напомним, Малкин забил гол и отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2). Кросби в этой встрече отметился двумя результативными передачами.
В следующем матче регулярного чемпионата «Нью-Джерси» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Питтсбург» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Матчи пройдут 12 и 11 апреля соответственно.
Материалы по теме
- 10 апреля 2026
-
05:33
-
05:14
-
04:58
-
04:53
-
04:34
-
04:28
-
04:23
-
03:30
-
02:40
-
01:50
-
01:40
- 9 апреля 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:50
-
23:46
-
23:42
-
23:40
-
23:37
-
23:27
-
23:21
-
23:18
-
23:13
-
23:08
-
23:00
-
22:57
-
22:50
-
22:35
-
22:23
-
21:59
-
21:54
-
21:33
-
21:12
-
20:52
-
20:36
-
20:20