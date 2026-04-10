Малкин и Кросби установили историческое ветеранское достижение в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал 60-е очко в сезоне и присоединился к своему одноклубнику канадцу Сидни Кросби который также достиг этой отметки.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Раст (Чинахов, Летанг) – 04:53     1:1 Коттер (Хэмилтон, Халонен) – 29:51     1:2 Новак (Малкин, Карлссон) – 31:43     1:3 Чинахов (Ши, Кросби) – 31:52     2:3 Хьюз (Зигенталер, Браун) – 35:07     2:4 Малкин (Кросби, Чинахов) – 46:50     2:5 Карлссон (Уозерспун, Аччари) – 57:00    

Они стали первой парой одноклубников в истории НХЛ, которые набрали 60+ очков в одном сезоне в возрасте 38 лет и старше (возраст на начало сезона).

Напомним, Малкин забил гол и отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2). Кросби в этой встрече отметился двумя результативными передачами.

В следующем матче регулярного чемпионата «Нью-Джерси» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Питтсбург» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Матчи пройдут 12 и 11 апреля соответственно.

