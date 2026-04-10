Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Монреаль Канадиенс – Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 10 апреля 2026, счет 2:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Монреалем»
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Кофилд – 26:30     1:1 Рэддиш (Кучеров, Гонсалвес) – 58:09     2:1 Слафковски (Судзуки) – 58:56    

В составе «Монреаля» забил Коул Кофилд и Юрай Слафковски. Российский нападающий Иван Демидов не отметился результативными действиями.

За «Тампу» отличился Даррен Рэддиш. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей… Российский голкипер Андрей Василевский сделал 19 сейвов.

В следующем матче регулярного чемпионата «Тампа» встретится с «Бостон Брюинз». «Монреаль», в свою очередь, сыграет с «Коламбус Блю Джекетс». Матчи пройдут 11 и 12 апреля соответственно.

Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android