Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Монреалем»
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Кофилд – 26:30 1:1 Рэддиш (Кучеров, Гонсалвес) – 58:09 2:1 Слафковски (Судзуки) – 58:56
В составе «Монреаля» забил Коул Кофилд и Юрай Слафковски. Российский нападающий Иван Демидов не отметился результативными действиями.
За «Тампу» отличился Даррен Рэддиш. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей… Российский голкипер Андрей Василевский сделал 19 сейвов.
В следующем матче регулярного чемпионата «Тампа» встретится с «Бостон Брюинз». «Монреаль», в свою очередь, сыграет с «Коламбус Блю Джекетс». Матчи пройдут 11 и 12 апреля соответственно.
