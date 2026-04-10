Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Монреалем»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе «Монреаля» забил Коул Кофилд и Юрай Слафковски. Российский нападающий Иван Демидов не отметился результативными действиями.

За «Тампу» отличился Даррен Рэддиш. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей… Российский голкипер Андрей Василевский сделал 19 сейвов.

В следующем матче регулярного чемпионата «Тампа» встретится с «Бостон Брюинз». «Монреаль», в свою очередь, сыграет с «Коламбус Блю Джекетс». Матчи пройдут 11 и 12 апреля соответственно.