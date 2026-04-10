Детройт Ред Уингз – Филадельфия Флайерз, результат матча 10 апреля 2026, счет 6:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Филадельфия» проиграла «Детройту» в матче с девятью голами, Мичков очков не набрал
Комментарии

В ночь с 9 на 10 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» (Детройт, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
6 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Дебринкэт (Рэймонд, Зайдер) – 02:28 (pp)     1:1 Дворак (Мартон, Конечны) – 13:24     2:1 Зайдер (Кейн, Ларкин) – 20:32 (pp)     3:1 Ларкин (Кейн, Зайдер) – 21:50 (pp)     4:1 Ларкин (Юханссон) – 24:56 (sh)     4:2 Мартон (Зеграс, Драйсдейл) – 29:25 (pp)     5:2 Кейн (Эдвинссон, Зайдер) – 47:01     6:2 Ларкин (Зайдер, Рэймонд) – 51:39     6:3 Гленденинг (Барки, Кутюрье) – 58:09    

В составе хозяев шайбы забросили Алекс Дебринкэт, Мориц Зайдер, Дилан Ларкин (3) и Патрик Кейн.

В составе гостей голы записали на свой счёт Кристиан Дворак, Портер Мартон и Люк Гленденинг.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Детройт Ред Уингз» сыграет дома с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Филадельфия Флайерз» встретится в гостях с «Виннипег Джетс» 12 апреля.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
