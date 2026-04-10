«Филадельфия» проиграла «Детройту» в матче с девятью голами, Мичков очков не набрал
В ночь с 9 на 10 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» (Детройт, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
6 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Дебринкэт (Рэймонд, Зайдер) – 02:28 (pp) 1:1 Дворак (Мартон, Конечны) – 13:24 2:1 Зайдер (Кейн, Ларкин) – 20:32 (pp) 3:1 Ларкин (Кейн, Зайдер) – 21:50 (pp) 4:1 Ларкин (Юханссон) – 24:56 (sh) 4:2 Мартон (Зеграс, Драйсдейл) – 29:25 (pp) 5:2 Кейн (Эдвинссон, Зайдер) – 47:01 6:2 Ларкин (Зайдер, Рэймонд) – 51:39 6:3 Гленденинг (Барки, Кутюрье) – 58:09
В составе хозяев шайбы забросили Алекс Дебринкэт, Мориц Зайдер, Дилан Ларкин (3) и Патрик Кейн.
В составе гостей голы записали на свой счёт Кристиан Дворак, Портер Мартон и Люк Гленденинг.
Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков результативными действиями не отметился.
В следующей встрече «Детройт Ред Уингз» сыграет дома с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Филадельфия Флайерз» встретится в гостях с «Виннипег Джетс» 12 апреля.
