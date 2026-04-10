«Филадельфия» проиграла «Детройту» в матче с девятью голами, Мичков очков не набрал

В ночь с 9 на 10 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» (Детройт, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе хозяев шайбы забросили Алекс Дебринкэт, Мориц Зайдер, Дилан Ларкин (3) и Патрик Кейн.

В составе гостей голы записали на свой счёт Кристиан Дворак, Портер Мартон и Люк Гленденинг.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Детройт Ред Уингз» сыграет дома с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Филадельфия Флайерз» встретится в гостях с «Виннипег Джетс» 12 апреля.