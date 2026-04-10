Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Питтсбург» с Малкиным и Чинаховым гарантировал себе место в плей-офф НХЛ

«Питтсбург» с Малкиным и Чинаховым гарантировал себе место в плей-офф НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» встречался с «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:2. Благодаря данному успеху «Питтсбург» гарантировал себе место в плей-офф.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Раст (Чинахов, Летанг) – 04:53     1:1 Коттер (Хэмилтон, Халонен) – 29:51     1:2 Новак (Малкин, Карлссон) – 31:43     1:3 Чинахов (Ши, Кросби) – 31:52     2:3 Хьюз (Зигенталер, Браун) – 35:07     2:4 Малкин (Кросби, Чинахов) – 46:50     2:5 Карлссон (Уозерспун, Аччари) – 57:00    

«Питтсбург» набрал 98 очков в 79 играх и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Пингвины» сыграют в Кубке Стэнли впервые с 2022 года.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» сыграет на своём льду с «Вашингтон Кэпиталз». Матч состоится 11 апреля, начало в 22:00 мск.

