«Питтсбург» с Малкиным и Чинаховым гарантировал себе место в плей-офф НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» встречался с «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:2. Благодаря данному успеху «Питтсбург» гарантировал себе место в плей-офф.

«Питтсбург» набрал 98 очков в 79 играх и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Пингвины» сыграют в Кубке Стэнли впервые с 2022 года.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» сыграет на своём льду с «Вашингтон Кэпиталз». Матч состоится 11 апреля, начало в 22:00 мск.