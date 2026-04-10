«Каролина» разгромила «Чикаго» на выезде. У Никишина — ассист

В ночь с 9 на 10 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) и закончилась поражением хозяев со счётом 2:7.

В составе «Чикаго Блэкхоукс» дубль на счету шведского нападающего Антона Фронделля, оформленный с двух передач Луиса Кревьера. Российский нападающий Илья Михеев в этом матче не отметился результативными действиями.

В составе победителей шайбы забрасывали Тейлор Холл (1+1), Шон Уокер, К'Андре Миллер и Марк Янковски (2+1). Последний отличился с передачи российского защитника Александра Никишина. Также дубль и голевая передача в активе Логана Стэнковена.

«Блэкхоукс» находятся на 15-м месте в турнирной таблице Западной конференции — у клуба 70 очков за 79 матчей. «Харрикейнз»занимает первое место на Востоке — у команды 108 баллов за 79 игр.