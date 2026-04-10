Чикаго Блэкхоукс – Каролина Харрикейнз, результат матча 1 апреля 2026, счет 2:7, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Каролина» разгромила «Чикаго» на выезде. У Никишина — ассист
В ночь с 9 на 10 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) и закончилась поражением хозяев со счётом 2:7.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 7
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Уокер (Элерс) – 00:19     1:1 Фронделль (Кревьер) – 10:48     1:2 Стэнковен – 17:10     1:3 Стэнковен (Холл, Блейк) – 24:08     1:4 Янковски (Никишин, Каррье) – 34:50     1:5 Миллер (Каррье) – 45:47     2:5 Фронделль (Кревьер, Власик) – 46:09     2:6 Холл (Гостисбер, Стэнковен) – 48:13     2:7 Янковски (Каррье, Делорье) – 52:51    

В составе «Чикаго Блэкхоукс» дубль на счету шведского нападающего Антона Фронделля, оформленный с двух передач Луиса Кревьера. Российский нападающий Илья Михеев в этом матче не отметился результативными действиями.

В составе победителей шайбы забрасывали Тейлор Холл (1+1), Шон Уокер, К'Андре Миллер и Марк Янковски (2+1). Последний отличился с передачи российского защитника Александра Никишина. Также дубль и голевая передача в активе Логана Стэнковена.

«Блэкхоукс» находятся на 15-м месте в турнирной таблице Западной конференции — у клуба 70 очков за 79 матчей. «Харрикейнз»занимает первое место на Востоке — у команды 108 баллов за 79 игр.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Передача Селебрини помогла «Сан-Хосе» обыграть «Чикаго»
