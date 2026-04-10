Никита Кучеров сократил отставание от Конора Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Монреале на льду «Белл-центра» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1. Благодаря набранному очку россиянин приблизился к канадскому нападающему «Эдмонтон Ойлерс» Конору Макдэвиду, который сегодня не играл.

В активе Макдэвида 133 (47+86) очка в 79 матчах. У Кучерова — 128 (43+85) баллов в 73 играх.

Третьим в гонке пока остаётся нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на данный момент у канадца 123 (51+72) очка в 76 играх.

