«Колорадо» обыграл «Калгари». У Маккиннона — 1+2, У Гридина — 1 ассист

Утром 10 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на льду «Болл-Арены» (Денвер, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе «Колорадо Эвеланш» отличились Габриэль Ландеског и Мартин Нечас (1+1). Лидер команды Натан Маккиннон отдал две голевые передачи и отметился заброшенной шайбов в концовке игры. Российский нападающий Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями. Форвард Захар Бардаков очков в матче также не набрал.

У «Флэймз» шайба на счету Тайсона Гросса — с передачи нападающего Матвея Гридина. Защитник Ян Кузнецов не отметился результативными действиями.

«Колорадо» продолжает лидировать на Западе и в Центральном дивизионе — у клуба 114 очков. «Калгари» находится на 14-м месте в таблице Западной конференции — у команды 73 балла.