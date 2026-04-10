Колорадо Эвеланш — Калгари Флэймз, результат матча 10 апреля 2026, счет 3:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Колорадо» обыграл «Калгари». У Маккиннона — 1+2, У Гридина — 1 ассист
Утром 10 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на льду «Болл-Арены» (Денвер, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Ландеског (Маккиннон, Нечас) – 18:44 (pp)     2:0 Нечас (Маккиннон, Бёрнс) – 35:01     2:1 Гросс (Гридин, Коронато) – 57:08     3:1 Маккиннон (Нечас) – 59:05    

В составе «Колорадо Эвеланш» отличились Габриэль Ландеског и Мартин Нечас (1+1). Лидер команды Натан Маккиннон отдал две голевые передачи и отметился заброшенной шайбов в концовке игры. Российский нападающий Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями. Форвард Захар Бардаков очков в матче также не набрал.

У «Флэймз» шайба на счету Тайсона Гросса — с передачи нападающего Матвея Гридина. Защитник Ян Кузнецов не отметился результативными действиями.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Колорадо» продолжает лидировать на Западе и в Центральном дивизионе — у клуба 114 очков. «Калгари» находится на 14-м месте в таблице Западной конференции — у команды 73 балла.

