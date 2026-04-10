Кирилл Капризов обошёл Никиту Кучерова в гонке снайперов НХЛ

Сегодня, 10 апреля, российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов записал на свой счёт две заброшенные шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз». Встреча прошла на льду «Американ Эйрлайнс-центра» (Даллас, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:4. Благодаря двум голам Капризов обогнал соотечественника Никиту Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг», который сегодня обошёлся без заброшенных шайб и ограничился ассистом.
Лидирует в гонке снайперов канадский нападающий «Колорадо Эвеланж» Натан Маккиннон с 53-мя голами в 77 матчах. На втором месте американец Коул Кофилд из «Монреаль Канадиенс» (50). Канадец Конор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерс») третий (47). Россияне Капризов (45) и Кучеров (43) расположились на четвёртом и пятом местах.
- 10 апреля 2026
