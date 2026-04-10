Даллас Старз – Миннесота Уайлд, результат матча 10 апреля 2026, счет 5:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Два гола Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Далласом»
В ночь с 9 на 10 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на льду «Американ Эйрлайнс-центра» (Даллас, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Джонстон (Грицковян, Рантанен) – 04:26     1:1 Хьюз (Цуккарелло) – 13:02     1:2 Капризов (Болди, Цуккарелло) – 19:44 (pp)     1:3 Капризов (Болди, Цуккарелло) – 26:39 (pp)     2:3 Блэквелл (Линделль) – 28:03     3:3 Hughes (Блэквелл, Бек) – 36:16     3:4 Хартман (Сперджен, Хьюз) – 39:49 (pp)     4:4 Рантанен (Харли, Джонстон) – 44:28     5:4 Робертсон (Линделль) – 50:35    

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил две шайбы. Помимо него в составе гостей голы записали на свой счёт Куинн Хьюз и Райан Хартман.

В составе хозяев шайбы забросили Уайатт Джонстон, Колин Блэквелл, Камерон Хьюз, Микко Рантанен и Джейсон Робертсон.

Российские хоккеисты Илья Любушкин («Старз»), Владимир Тарасенко, Данила Юров и Яков Тренин (все «Уайлд») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Даллас Старз» сыграет дома с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Миннесота Уайлд» встретится в гостях с «Нэшвилл Предаторз».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Никита Кучеров сократил отставание от Конора Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ
