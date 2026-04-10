Два гола Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Далласом»

В ночь с 9 на 10 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на льду «Американ Эйрлайнс-центра» (Даллас, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:4.
Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил две шайбы. Помимо него в составе гостей голы записали на свой счёт Куинн Хьюз и Райан Хартман.
В составе хозяев шайбы забросили Уайатт Джонстон, Колин Блэквелл, Камерон Хьюз, Микко Рантанен и Джейсон Робертсон.
Российские хоккеисты Илья Любушкин («Старз»), Владимир Тарасенко, Данила Юров и Яков Тренин (все «Уайлд») результативными действиями не отметились.
В следующей встрече «Даллас Старз» сыграет дома с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Миннесота Уайлд» встретится в гостях с «Нэшвилл Предаторз».
- 10 апреля 2026
