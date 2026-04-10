«Юта» обыграла «Нэшвилл». У Сергачёва — ассист

В ночь с 9 на 10 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе хозяев голы записали на свой счёт Дилан Гюнтер (1+1), Ник Шмальц (1+1), Кайлер Ямамото и Лоусон Круз. Последний отличился с передачи российского защитника «Юты» Михаила Сергачёва. По два ассиста оформили Клейтон Келлер и Логан Кули.

У гостей шайбу забросил финский нападающий Эрик Хаула.

В следующей встрече «Юта Маммот» сыграет дома с «Каролиной Харрикейнз» 12 апреля. «Нэшвилл Предаторз» встретится дома с «Миннесотой Уайлд» в тот же день.