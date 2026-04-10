«Анахайм» разгромил «Сан-Хосе». У Мухамадуллина — шайба, у Минтюкова — ассистентский дубль

В ночь с 22 на 23 марта на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 6:1 хозяева.

В составе победителей хет-трик на счету Джона Карлсона, по шайбе забросили Лео Карлссон, Алекс Киллорн и Фрэнк Ватрано. Российский защитник Павел Минтюков оформил ассистентский дубль.

У «Сан-Хосе Шаркс» шайбой отметился российский защитник Шакир Мухамадуллин.

В следующем матче «Анахайм» сыграет дома с «Ванкувером» 13 апреля. «Сан-Хосе» встретится дома с тем же соперником днем ранее.