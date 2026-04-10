«Анахайм» разгромил «Сан-Хосе». У Мухамадуллина — шайба, у Минтюкова — ассистентский дубль
В ночь с 22 на 23 марта на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 6:1 хозяева.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
6 : 1
Сан-Хосе Шаркс
1:0 Карлссон (Крайдер, Минтюков) – 02:59 2:0 Карлсон (Гранлунд, Минтюков) – 06:20 3:0 Киллорн (Сеннеке) – 25:15 4:0 Карлсон (Терри, Сеннеке) – 50:31 (pp) 4:1 Мухамадуллин (Тоффоли) – 52:40 5:1 Карлсон (Терри, Гранлунд) – 54:03 (pp) 6:1 Ватрано (Мактавиш) – 57:32
В составе победителей хет-трик на счету Джона Карлсона, по шайбе забросили Лео Карлссон, Алекс Киллорн и Фрэнк Ватрано. Российский защитник Павел Минтюков оформил ассистентский дубль.
У «Сан-Хосе Шаркс» шайбой отметился российский защитник Шакир Мухамадуллин.
В следующем матче «Анахайм» сыграет дома с «Ванкувером» 13 апреля. «Сан-Хосе» встретится дома с тем же соперником днем ранее.
Материалы по теме
