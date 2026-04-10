Анахайм Дакс – Сан-Хосе Шаркс, результат матча 10 апреля 2026, счет 6:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Анахайм» разгромил «Сан-Хосе». У Мухамадуллина — шайба, у Минтюкова — ассистентский дубль
В ночь с 22 на 23 марта на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 6:1 хозяева.

10 апреля 2026, пятница. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
6 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Карлссон (Крайдер, Минтюков) – 02:59     2:0 Карлсон (Гранлунд, Минтюков) – 06:20     3:0 Киллорн (Сеннеке) – 25:15     4:0 Карлсон (Терри, Сеннеке) – 50:31 (pp)     4:1 Мухамадуллин (Тоффоли) – 52:40     5:1 Карлсон (Терри, Гранлунд) – 54:03 (pp)     6:1 Ватрано (Мактавиш) – 57:32    

В составе победителей хет-трик на счету Джона Карлсона, по шайбе забросили Лео Карлссон, Алекс Киллорн и Фрэнк Ватрано. Российский защитник Павел Минтюков оформил ассистентский дубль.

У «Сан-Хосе Шаркс» шайбой отметился российский защитник Шакир Мухамадуллин.

В следующем матче «Анахайм» сыграет дома с «Ванкувером» 13 апреля. «Сан-Хосе» встретится дома с тем же соперником днем ранее.

