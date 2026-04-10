Кирилл Капризов побил клубный рекорд «Миннесоты» по играм с двумя и более голами
Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов записал на свой счёт две заброшенные шайбы в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз». Встреча прошла на льду «Американ Эйрлайнс-центра» (Даллас, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Джонстон (Грицковян, Рантанен) – 04:26 1:1 Хьюз (Цуккарелло) – 13:02 1:2 Капризов (Болди, Цуккарелло) – 19:44 (pp) 1:3 Капризов (Болди, Цуккарелло) – 26:39 (pp) 2:3 Блэквелл (Линделль) – 28:03 3:3 Hughes (Блэквелл, Бек) – 36:16 3:4 Хартман (Сперджен, Хьюз) – 39:49 (pp) 4:4 Рантанен (Харли, Джонстон) – 44:28 5:4 Робертсон (Линделль) – 50:35
Для россиянина этот матч стал 42-м, в котором он забивал не менее одного гола. Кирилл Капризов побил клубный рекорд «Миннесоты» по этому показателю, принадлежащий Мариану Габорику.
В текущем сезоне регулярки НХЛ российский форвард провёл 77 матчей, в который записал на свой счёт 89 очков (45 заброшенных шайб и 44 результативные передачи).
