Кирилл Капризов побил клубный рекорд «Миннесоты» по играм с двумя и более голами

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов записал на свой счёт две заброшенные шайбы в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз». Встреча прошла на льду «Американ Эйрлайнс-центра» (Даллас, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

Для россиянина этот матч стал 42-м, в котором он забивал не менее одного гола. Кирилл Капризов побил клубный рекорд «Миннесоты» по этому показателю, принадлежащий Мариану Габорику.

В текущем сезоне регулярки НХЛ российский форвард провёл 77 матчей, в который записал на свой счёт 89 очков (45 заброшенных шайб и 44 результативные передачи).