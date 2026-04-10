Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лос-Анджелес Кингз — Ванкувер Кэнакс, результат матча 10 апреля, счет 4:1, НХЛ 2025-2026

Две передачи Панарина помогли «Лос-Анджелесу» уверенно победить «Ванкувер»
Комментарии

10 апреля на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Ванкувер Кэнакс». Победу со счётом 4:1 одержали хозяева площадки.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Кемпе (Кларк, Панарин) – 01:29     1:1 Петтерссон (Бёзер, Эгрен) – 14:17     2:1 Армиа (Лотон) – 15:48     3:1 Кемпе (Эдмундсон, Панарин) – 39:31     4:1 Мур (Лаферрье, Андерсон) – 49:17    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В составе «Лос-Анджелес Кингз» шайбы забросили Адриан Кемпе (дубль), Тревор Мур, Йоэль Армиа. На счету российского форварда «королей» Артемия Панарина две результативные передачи. У «Ванкувер Кэнакс» гол забил Маркус Петтерссон.

В следующей игре Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» примет на своём льду «Эдмонтон Ойлерз» 11 апреля. «Ванкувер Кэнакс» 12 апреля встретится в гостях с «Сан-Хосе Шаркс».

Календарь НХЛ
Таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android