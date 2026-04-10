Две передачи Панарина помогли «Лос-Анджелесу» уверенно победить «Ванкувер»

10 апреля на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Ванкувер Кэнакс». Победу со счётом 4:1 одержали хозяева площадки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В составе «Лос-Анджелес Кингз» шайбы забросили Адриан Кемпе (дубль), Тревор Мур, Йоэль Армиа. На счету российского форварда «королей» Артемия Панарина две результативные передачи. У «Ванкувер Кэнакс» гол забил Маркус Петтерссон.

В следующей игре Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» примет на своём льду «Эдмонтон Ойлерз» 11 апреля. «Ванкувер Кэнакс» 12 апреля встретится в гостях с «Сан-Хосе Шаркс».