Две передачи Панарина помогли «Лос-Анджелесу» уверенно победить «Ванкувер»
10 апреля на льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Ванкувер Кэнакс». Победу со счётом 4:1 одержали хозяева площадки.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Кемпе (Кларк, Панарин) – 01:29 1:1 Петтерссон (Бёзер, Эгрен) – 14:17 2:1 Армиа (Лотон) – 15:48 3:1 Кемпе (Эдмундсон, Панарин) – 39:31 4:1 Мур (Лаферрье, Андерсон) – 49:17
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В составе «Лос-Анджелес Кингз» шайбы забросили Адриан Кемпе (дубль), Тревор Мур, Йоэль Армиа. На счету российского форварда «королей» Артемия Панарина две результативные передачи. У «Ванкувер Кэнакс» гол забил Маркус Петтерссон.
В следующей игре Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» примет на своём льду «Эдмонтон Ойлерз» 11 апреля. «Ванкувер Кэнакс» 12 апреля встретится в гостях с «Сан-Хосе Шаркс».
