«Питтсбург» вышел в плей-офф НХЛ, «Лейкерс» обыграли «Голден Стэйт». Главное к утру
Выход «Питтсбург Пингвинз» в плей-офф НХЛ, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче с «Голден Стэйт Уорриорз», поражение российского боксёра Павла Силягина в бою с кубинцем Ослейсом Иглесиасом. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Питтсбург» с Малкиным и Чинаховым гарантировал себе место в плей-офф НХЛ.
- «Лейкерс» без Дончича обыграл в гостях «Голден Стэйт». У Леброна — дабл-дабл.
- Павел Силягин проиграл Ослейсу Иглесиасу в бою за титул чемпиона мира.
- «Ак Барс» в гостях победил минское «Динамо» и лидирует в серии Кубка Гагарина.
- Малкин и Кросби установили историческое ветеранское достижение в НХЛ.
- Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Монреалем».
- «Шахтёр» разгромил «АЗ Алкмар» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций.
- Два гола Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Далласом».
- Голы Малкина и Чинахова помогли «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси».
- «Астон Вилла» обыграла «Болонью» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
- Самсонова/Като проиграли в четвертьфинале «пятисотника» в Линце.
