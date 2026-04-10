10 апреля главные новости спорта, хоккей, НХЛ, КХЛ, баскетбол, НБА, бокс, футбол, ЛЕ, ЛК, теннис, WTA.

«Питтсбург» вышел в плей-офф НХЛ, «Лейкерс» обыграли «Голден Стэйт». Главное к утру
Выход «Питтсбург Пингвинз» в плей-офф НХЛ, победа «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче с «Голден Стэйт Уорриорз», поражение российского боксёра Павла Силягина в бою с кубинцем Ослейсом Иглесиасом. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Питтсбург» с Малкиным и Чинаховым гарантировал себе место в плей-офф НХЛ.
  2. «Лейкерс» без Дончича обыграл в гостях «Голден Стэйт». У Леброна — дабл-дабл.
  3. Павел Силягин проиграл Ослейсу Иглесиасу в бою за титул чемпиона мира.
  4. «Ак Барс» в гостях победил минское «Динамо» и лидирует в серии Кубка Гагарина.
  5. Малкин и Кросби установили историческое ветеранское достижение в НХЛ.
  6. Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Монреалем».
  7. «Шахтёр» разгромил «АЗ Алкмар» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций.
  8. Два гола Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Далласом».
  9. Голы Малкина и Чинахова помогли «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси».
  10. «Астон Вилла» обыграла «Болонью» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
  11. Самсонова/Като проиграли в четвертьфинале «пятисотника» в Линце.
Топ-события пятницы: «Авангард» — ЦСКА в плей-офф КХЛ, «Реал» в Примере, бокс и теннис
