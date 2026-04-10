Результаты матчей НХЛ на 10 апреля 2026 года

В ночь на 10 апреля прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 14 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:3;

«Оттава Сенаторз» – «Флорида Пантерз» — 5:1;

«Монреаль Канадиенс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:1;

«Детройт Ред Уингз» – «Филадельфия Флайерз» — 6:3;

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Питтсбург Пингвинз» — 2:5;

«Баффало Сэйбрз» – «Коламбус Блю Джекетс» — 5:0;

«Сент-Луис Блюз» – «Виннипег Джетс» — 2:3;

«Чикаго Блэкхоукс» – «Каролина Харрикейнз» — 2:7;

«Юта Маммот» – «Нэшвилл Предаторз» — 4:1;

«Даллас Старз» – «Миннесота Уайлд» — 5:4;

«Колорадо Эвеланш» – «Калгари Флэймз» — 3:1;

«Анахайм Дакс» – «Сан-Хосе Шаркс» — 6:1;

«Сиэтл Кракен» – «Вегас Голден Найтс» — 4:3 Б;

«Лос-Анджелес Кингз» – «Ванкувер Кэнакс» — 4:1.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги со 108 очками после 79 матчей возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» со 114 очками после 78 игр.