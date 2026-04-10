«Колорадо» выиграл регулярку НХЛ четвёртый раз в истории, только один клуб побеждал чаще

«Колорадо Эвеланш» выиграл регулярный чемпионат НХЛ, обеспечив себе первое место в общей таблице после победы над «Калгари Флэймз».

«Лавины» стали победителями регулярки в четвёртый раз в истории клуба (ранее в сезонах-1996/1997, 2000/2001, 2020/2021). В данных сезонах «Колорадо» становилось обладателем Кубка Стэнли в 2001 году.

«Эвеланш» по количеству Президентских кубков за победу в регулярке делят второе место с «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Больше Президентских кубков в истории НХЛ только у «Детройт Ред Уингз» (6).

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на льду «Болл-Арены» (Денвер, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.