«Колорадо» выиграл регулярку НХЛ четвёртый раз в истории, только один клуб побеждал чаще
«Колорадо Эвеланш» выиграл регулярный чемпионат НХЛ, обеспечив себе первое место в общей таблице после победы над «Калгари Флэймз».
«Лавины» стали победителями регулярки в четвёртый раз в истории клуба (ранее в сезонах-1996/1997, 2000/2001, 2020/2021). В данных сезонах «Колорадо» становилось обладателем Кубка Стэнли в 2001 году.
«Эвеланш» по количеству Президентских кубков за победу в регулярке делят второе место с «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Больше Президентских кубков в истории НХЛ только у «Детройт Ред Уингз» (6).
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на льду «Болл-Арены» (Денвер, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Ландеског (Маккиннон, Нечас) – 18:44 (pp) 2:0 Нечас (Маккиннон, Бёрнс) – 35:01 2:1 Гросс (Гридин, Коронато) – 57:08 3:1 Маккиннон (Нечас) – 59:05
