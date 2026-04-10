Кирилл Капризов повторил свой рекорд «Миннесоты» по голам в большинстве
Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов записал на свой счёт две заброшенные шайбы в большинстве в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз».
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов забросил 19-ю шайбу в большинстве в сезоне и повторил свой рекорд «Миннесоты» по голам в большинстве за регулярку. Ранее 19 голов форвард забивал в сезоне-2023/2024.
В ночь с 9 на 10 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на льду «Американ Эйрлайнс-центра» (Даллас, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Джонстон (Грицковян, Рантанен) – 04:26 1:1 Хьюз (Цуккарелло) – 13:02 1:2 Капризов (Болди, Цуккарелло) – 19:44 (pp) 1:3 Капризов (Болди, Цуккарелло) – 26:39 (pp) 2:3 Блэквелл (Линделль) – 28:03 3:3 Hughes (Блэквелл, Бек) – 36:16 3:4 Хартман (Сперджен, Хьюз) – 39:49 (pp) 4:4 Рантанен (Харли, Джонстон) – 44:28 5:4 Робертсон (Линделль) – 50:35
- 10 апреля 2026
-
09:00
-
08:50
-
08:34
-
08:31
-
08:21
-
08:09
-
07:34
-
07:29
-
07:03
-
07:02
-
06:56
-
06:42
-
06:20
-
06:07
-
05:33
-
05:14
-
04:58
-
04:53
-
04:34
-
04:28
-
04:23
-
03:30
-
02:40
-
01:50
-
01:40
- 9 апреля 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:50
-
23:46
-
23:42
-
23:40
-
23:37
-
23:27
-
23:21
-
23:18