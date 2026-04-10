Кирилл Капризов повторил свой рекорд «Миннесоты» по голам в большинстве

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов записал на свой счёт две заброшенные шайбы в большинстве в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов забросил 19-ю шайбу в большинстве в сезоне и повторил свой рекорд «Миннесоты» по голам в большинстве за регулярку. Ранее 19 голов форвард забивал в сезоне-2023/2024.

В ночь с 9 на 10 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на льду «Американ Эйрлайнс-центра» (Даллас, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:4.