«Юта» впервые в своей истории вышла в плей-офф НХЛ
В ночь с 9 на 10 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 04:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Ямамото (Гюнтер, Кули) – 14:26 2:0 Шмальц (Келлер, Кули) – 25:35 (pp) 3:0 Круз (Келлер, Сергачёв) – 43:03 4:0 Гюнтер (Келлер, Шмальц) – 46:05 4:1 Хаула (Л'Эрё, Шей) – 50:22 (pp)
Данная победа позволила «Юте» впервые выйти в плей-офф НХЛ за два года существования франшизы. Клуб был основан в 2024 году после переезда «Аризоны Койотс».
«Юта» выиграла пятый матч кряду в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 90 очков за 78 матчей. Клубу осталось провести четыре встречи в регулярке.
