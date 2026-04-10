«Юта» впервые в своей истории вышла в плей-офф НХЛ

В ночь с 9 на 10 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

Данная победа позволила «Юте» впервые выйти в плей-офф НХЛ за два года существования франшизы. Клуб был основан в 2024 году после переезда «Аризоны Койотс».

«Юта» выиграла пятый матч кряду в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 90 очков за 78 матчей. Клубу осталось провести четыре встречи в регулярке.