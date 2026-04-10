Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Юта» впервые в своей истории вышла в плей-офф НХЛ
Комментарии

В ночь с 9 на 10 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 04:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Ямамото (Гюнтер, Кули) – 14:26     2:0 Шмальц (Келлер, Кули) – 25:35 (pp)     3:0 Круз (Келлер, Сергачёв) – 43:03     4:0 Гюнтер (Келлер, Шмальц) – 46:05     4:1 Хаула (Л'Эрё, Шей) – 50:22 (pp)    

Данная победа позволила «Юте» впервые выйти в плей-офф НХЛ за два года существования франшизы. Клуб был основан в 2024 году после переезда «Аризоны Койотс».

«Юта» выиграла пятый матч кряду в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 90 очков за 78 матчей. Клубу осталось провести четыре встречи в регулярке.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android