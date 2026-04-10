«Локомотив» — «Салават Юлаев»: во сколько начало матча серии плей-офф КХЛ, где смотреть

Сегодня, 10 апреля, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет уфимский «Салават Юлаев». Встреча начнётся в 19:30 мск. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Локомотива». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.

В первом матче серии сильнее был ярославский клуб с минимальным счётом 1:0. Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* — при необходимости.