Главный тренер «Колорадо» оценил победу команды в регулярном сезоне НХЛ

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар высказался о победе команды в регулярном сезоне. «Лавины» четвёртый раз в своей истории завоевали Президентский кубок.

«Думаю, ребята должны быть очень рады, что мы достигли этих трёх целей: сначала в дивизионе, затем в конференции, потом и в лиге. С этого всегда всё начинается. Нужно провести долгий регулярный сезон, прежде чем попасть в плей-офф, а теперь пора переключиться, подготовиться и сделать всё необходимое, чтобы быть как можно лучше к началу Кубка Стэнли», — цитирует Беднара сайт НХЛ.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на льду «Болл-Арены» (Денвер, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Ландеског (Маккиннон, Нечас) – 18:44 (pp)     2:0 Нечас (Маккиннон, Бёрнс) – 35:01     2:1 Гросс (Гридин, Коронато) – 57:08     3:1 Маккиннон (Нечас) – 59:05    
