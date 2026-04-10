«Авангард» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 10 апреля, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет ЦСКА. Встреча начнётся в 16:30 мск. Счёт в серии — 1-0 в пользу омичей. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.

В первом матче данной серии «Авангард» одержал сухую победу со счётом 3:0. Дубль на свой счёт записал форвард омского клуба Константин Окулов. Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 12, 14, 16*, 18*, 20* апреля.

* — при необходимости.