Сидни Кросби после матча с «Нью-Джерси» установил рекорд НХЛ среди действующих игроков
Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» отдал две результативные передачи.
Как сообщает пресс-служба «пингвинов», Кросби набрал более 100 очков в играх с «дьяволами». «Нью-Джерси» — четвёртая команда, в играх с которыми у Кросби 100 и более очков. Среди действующих хоккеистов Сидни является единственным, кто набирал 100+ очков в играх с четырьмя командами. В истории НХЛ канадский форвард стал одним из 13 хоккеистов с подобным достижением.
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Раст (Чинахов, Летанг) – 04:53 1:1 Коттер (Хэмилтон, Халонен) – 29:51 1:2 Новак (Малкин, Карлссон) – 31:43 1:3 Чинахов (Ши, Кросби) – 31:52 2:3 Хьюз (Зигенталер, Браун) – 35:07 2:4 Малкин (Кросби, Чинахов) – 46:50 2:5 Карлссон (Уозерспун, Аччари) – 57:00
Материалы по теме
