Сидни Кросби после матча с «Нью-Джерси» установил рекорд НХЛ среди действующих игроков

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» отдал две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба «пингвинов», Кросби набрал более 100 очков в играх с «дьяволами». «Нью-Джерси» — четвёртая команда, в играх с которыми у Кросби 100 и более очков. Среди действующих хоккеистов Сидни является единственным, кто набирал 100+ очков в играх с четырьмя командами. В истории НХЛ канадский форвард стал одним из 13 хоккеистов с подобным достижением.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:2.