Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сидни Кросби после матча с «Нью-Джерси» установил рекорд НХЛ среди действующих игроков

Комментарии

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» отдал две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба «пингвинов», Кросби набрал более 100 очков в играх с «дьяволами». «Нью-Джерси» — четвёртая команда, в играх с которыми у Кросби 100 и более очков. Среди действующих хоккеистов Сидни является единственным, кто набирал 100+ очков в играх с четырьмя командами. В истории НХЛ канадский форвард стал одним из 13 хоккеистов с подобным достижением.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Раст (Чинахов, Летанг) – 04:53     1:1 Коттер (Хэмилтон, Халонен) – 29:51     1:2 Новак (Малкин, Карлссон) – 31:43     1:3 Чинахов (Ши, Кросби) – 31:52     2:3 Хьюз (Зигенталер, Браун) – 35:07     2:4 Малкин (Кросби, Чинахов) – 46:50     2:5 Карлссон (Уозерспун, Аччари) – 57:00    
Материалы по теме
Видео
Голы Малкина и Чинахова помогли «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android