Только одному защитнику НХЛ потребовалось больше матчей на первый хет-трик, чем Карлсону

36-летний защитник «Анахайм Дакс» Джон Карлсон забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс». Для игрока обороны это первый хет-трик в карьере.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Карлсону для первого хет-трика в лиге понадобилось 1156 матчей. В истории НХЛ только одному игроку обороны потребовалось больше матчей на первый хет-трик — Никласу Лидстрёму (1442).

Среди защитников 36 лет и старше Карлсон стал третьим, кто оформлял хет-трик. Ранее это сделали Мэттью Шнайдер (в 2005 и 2006 годах) и Никлас Лидстрём (в 2010 году).

Напомним, «утки» выменяли Карлсона у «Вашингтон Кэпиталз» в марте 2026 года.

В ночь с 9 на 10 апреля на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 6:1 одержали хозяева.