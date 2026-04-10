Только одному защитнику НХЛ потребовалось больше матчей на первый хет-трик, чем Карлсону

36-летний защитник «Анахайм Дакс» Джон Карлсон забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс». Для игрока обороны это первый хет-трик в карьере.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Карлсону для первого хет-трика в лиге понадобилось 1156 матчей. В истории НХЛ только одному игроку обороны потребовалось больше матчей на первый хет-трик — Никласу Лидстрёму (1442).
Среди защитников 36 лет и старше Карлсон стал третьим, кто оформлял хет-трик. Ранее это сделали Мэттью Шнайдер (в 2005 и 2006 годах) и Никлас Лидстрём (в 2010 году).
Напомним, «утки» выменяли Карлсона у «Вашингтон Кэпиталз» в марте 2026 года.
В ночь с 9 на 10 апреля на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 6:1 одержали хозяева.
- 10 апреля 2026
-
10:20
-
10:03
-
09:44
-
09:30
-
09:20
-
09:13
-
09:00
-
08:50
-
08:34
-
08:31
-
08:21
-
08:09
-
07:34
-
07:29
-
07:03
-
07:02
-
06:56
-
06:42
-
06:20
-
06:07
-
05:33
-
05:14
-
04:58
-
04:53
-
04:34
-
04:28
-
04:23
-
03:30
-
02:40
-
01:50
-
01:40
- 9 апреля 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:50
-
23:46