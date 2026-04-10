Ротенберг: королева Таиланда играет в хоккей на приличном уровне, планируем открыть школу

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил о планах открыть школу «Красная машина» в Таиланде.

«Мы сейчас находимся в переговорах с Таиландом. Эта история связана с развитием хоккея в стране, детской школы, обсуждаем детали. Это будет в столице страны, там королева играет в хоккей на приличном уровне. Когда она получала образование, играла за команду колледжа. Она довольно прилично катается и хорошо играет. И это нас радует», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Ранее Роман Ротенберг высказался про общение с отцом американского предпринимателя Илона Маска Эрролом Маском.