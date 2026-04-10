Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг: королева Таиланда играет в хоккей на приличном уровне, планируем открыть школу

Комментарии

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил о планах открыть школу «Красная машина» в Таиланде.

«Мы сейчас находимся в переговорах с Таиландом. Эта история связана с развитием хоккея в стране, детской школы, обсуждаем детали. Это будет в столице страны, там королева играет в хоккей на приличном уровне. Когда она получала образование, играла за команду колледжа. Она довольно прилично катается и хорошо играет. И это нас радует», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Ранее Роман Ротенберг высказался про общение с отцом американского предпринимателя Илона Маска Эрролом Маском.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android