Шайфли обошёл Ковальчука по очкам за одну регулярку в истории «Виннипега»/«Атланты»
Нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (3:2) отдал две результативные передачи.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Холлоуэй (Томас, Броберг) – 04:56 (pp) 1:1 Иафалло (Шайфли, Флёри) – 09:24 1:2 Моррисси (Брайсон, Шайфли) – 34:11 1:3 Тэйвз (Перфетти) – 35:51 2:3 Парэйко (Кайру, Холлоуэй) – 53:00
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Шайфли набрал своё 99-е очко в текущей регулярке и превзошёл результат Ильи Ковальчука, который в сезоне-2005/2006 набрал 98 очков за «Атланту Трэшерз». Шайфли на одно очко отстаёт от рекорда «Виннипега»/«Атланты», который установил Мариан Госса в сезоне-2005/2006 — 100 очков.
Напомним, ранее Марк Шайфли стал первым игроком, набравшим 900 очков за карьеру в составе франшизы «Джетс»/«Трэшерз».
