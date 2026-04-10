Шайфли обошёл Ковальчука по очкам за одну регулярку в истории «Виннипега»/«Атланты»

Нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (3:2) отдал две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Шайфли набрал своё 99-е очко в текущей регулярке и превзошёл результат Ильи Ковальчука, который в сезоне-2005/2006 набрал 98 очков за «Атланту Трэшерз». Шайфли на одно очко отстаёт от рекорда «Виннипега»/«Атланты», который установил Мариан Госса в сезоне-2005/2006 — 100 очков.

Напомним, ранее Марк Шайфли стал первым игроком, набравшим 900 очков за карьеру в составе франшизы «Джетс»/«Трэшерз».