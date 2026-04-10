«Буду помнить всю жизнь». Вратарь «Торонто» Ахтямов — о первой полноценной игре в НХЛ

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Артур Ахтямов высказался о своей полноценной игре в Национальной хоккейной лиге.

«Невероятное ощущение. Моя первая игра, я был взволнован. Это хороший опыт для меня. Каждый момент встречи — любимый. Первая игра, которую я буду помнить всю жизнь», — приводит слова Ахтямова журналист Марк Мастерс на своей странице в социальной сети Х.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арены» (Элмонт, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:3.

Ахтямов отразил 39 бросков по своим воротам.