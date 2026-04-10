«Буду помнить всю жизнь». Вратарь «Торонто» Ахтямов — о первой полноценной игре в НХЛ
Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Артур Ахтямов высказался о своей полноценной игре в Национальной хоккейной лиге.
«Невероятное ощущение. Моя первая игра, я был взволнован. Это хороший опыт для меня. Каждый момент встречи — любимый. Первая игра, которую я буду помнить всю жизнь», — приводит слова Ахтямова журналист Марк Мастерс на своей странице в социальной сети Х.
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арены» (Элмонт, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:3.
Ахтямов отразил 39 бросков по своим воротам.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 01:45 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Шенн (Ритчи, Хорват) – 02:08 2:0 Пажо (Шабанов, Пелеч) – 04:55 2:1 Лоренц – 05:11 2:2 Коуэн (Таварес, Экман-Ларссон) – 21:57 (pp) 3:2 Шефер (Деанджело, Палат) – 29:39 4:2 Хейнеман (Барзал, Деанджело) – 36:44 (pp) 5:2 Ритчи – 50:20 (pp) 5:3 Райлли (Маччелли, Haymes) – 54:04
