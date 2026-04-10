Скидки
Реклама
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Светлов: молодёжь «Салавата» уже прыгнула выше головы, ей будет трудно затянуть серию

Комментарии

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался о ходе серии Кубка Гагарина — 2026 «Локомотив» — «Салават Юлаев».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Локомотив» — «Салават Юлаев» 10 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«Ожидал, что «Локомотив» сыграет с большим запасом, но Уфа на волне успеха в серии с «Автомобилистом» выглядела уверенно и смогла навязать борьбу действующему обладателю Кубка Гагарина. Отсюда скромные 1:0.

Уфа удивила тем, что в первой игре не проиграла «Локомотиву» «конёк». Но так было и в прошлом году, когда «Салават» на равных играл с Ярославлем в первой половине серии, но во второй заметно уступил. Объективно, молодёжь Уфы уже прыгнула выше головы, и ей будет трудно затянуть серию», — цитирует Светлова Russia-Hockey.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android