Светлов: молодёжь «Салавата» уже прыгнула выше головы, ей будет трудно затянуть серию

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался о ходе серии Кубка Гагарина — 2026 «Локомотив» — «Салават Юлаев».

«Ожидал, что «Локомотив» сыграет с большим запасом, но Уфа на волне успеха в серии с «Автомобилистом» выглядела уверенно и смогла навязать борьбу действующему обладателю Кубка Гагарина. Отсюда скромные 1:0.

Уфа удивила тем, что в первой игре не проиграла «Локомотиву» «конёк». Но так было и в прошлом году, когда «Салават» на равных играл с Ярославлем в первой половине серии, но во второй заметно уступил. Объективно, молодёжь Уфы уже прыгнула выше головы, и ей будет трудно затянуть серию», — цитирует Светлова Russia-Hockey.