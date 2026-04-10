«Ты просто не понимаешь, как отобрать у них шайбу». Грицюк — об игре против звёзд НХЛ

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк высказался о противостоянии со звёздами Национальной хоккейной лиги.

— Все знают, что в НХЛ высочайший уровень игроков. Кто-то особенно вас поразил?

— Скажу так: вторые-третьи звенья почти во всех командах — это уровень, с которым можно играть. Но первые звенья — это вообще другая лига. Всё, как и говорят: Коннор Макдэвид, Натан Маккиннон, Куинн Хьюз, Кейл Макар — они могут играть так же, как и ты, но как только чуть добавляют — всё, ты просто не понимаешь, как отобрать у них шайбу. Очень многое решают катание и выносливость. Они и в третьем периоде продолжают действовать на том же уровне.

Помню матч с «Эдмонтоном»: мы вели 2:1, меня выпустили за две с половиной минуты до конца. Я даже не смог смениться — нас просто всё это время держали в зоне. Когда прозвучала сирена, подумал: «Слава богу, это закончилось». Там один игрок подбирает шайбу, атакует, бросает, отдаёт — и всё по кругу. Их просто невозможно остановить, если они включаются, — цитируют Грицюка «Известия».