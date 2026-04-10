Вратарь Иван Кульбаков подписал новый контракт с «Адмиралом»

Голкипер Иван Кульбаков подписал новый контракт с «Адмиралом», сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2028/2029.

29-летний Кульбаков перешёл в «Адмирал» в результате обмена с «Торпедо» в январе 2026 года. За «моряков» Иван провёл 15 матчей с коэффициентом надёжности 2,56. В среднем Кульбаков отражал 91,3% бросков по своим воротам.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги владивостокский «Адмирал» занял 11-е место в таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф.

Ранее стало известно, что новый контракт с клубом подписал защитник Никита Ефремов.