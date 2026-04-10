«Эмоции совсем другие, нежели от первого гола». Защитник Патрихаев — о первой драке в КХЛ

«Эмоции совсем другие, нежели от первого гола». Защитник Патрихаев — о первой драке в КХЛ
Защитник ЦСКА Иван Патрихаев рассказал о своих дебютных моментах в Континентальной хоккейной лиге.

«Первый гол забил в ворота «Лады» – играли в большинстве «5 на 4», Коля Коваленко поднял шайбу наверх. Вижу коридор, куда могу бросить, вратарь был хорошо закрыт. Оставалось только попасть, хорошо, что получилось – долго не мог забить. Не скажу, что зацикливался на этом, но хотелось забросить. По стилю больше вижу себя двусторонним защитником, стараюсь развивать навыки игры и в обороне, и в атаке.

В игре с «Сочи» впервые на взрослом уровне подрался – эмоции совсем другие, нежели от первого гола (улыбается). Так получилось, что Олег Майстренко поехал в подбор и упал, оттащил игрока. Слово за слово, договорились с соперником немного спустить пар – так вышло», — цитирует Патрихаева сайт КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

