«Для этого есть основания». Главный тренер «Тампы» — о сравнении Демидова с Кучеровым

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался об игре форварда «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова, оценив сравнение нападающего с Никитой Кучеровым.

«Судя по тому, что я видел, его будущее выглядит фантастическим. Ему просто нужно больше времени, чтобы освоиться в игре. Всё приходит с практикой. Если люди сравнивают его с Никитой Кучеровым, то, наверное, для этого есть основания», — приводит слова Купера /r/Habs на своей странице в социальной сети Х.

Демидов в 2024 году был выбран на драфте НХЛ клубом «Монреаль Канадиенс» под пятым номером. Игрок дебютировал в НХЛ под конец прошлого регулярного чемпионата, 14 апреля 2025 года. Всего в текущем сезоне российский нападающий провёл 79 матчей и набрал 61(18+43) очко.