Капитан «Сочи» Дедунов — об итогах сезона: отрицательный опыт — тоже опыт

Нападающий «Сочи» Павел Дедунов высказался об итогах сезона-2025/2026 для команды.

– Какое у тебя в целом впечатление от сезона? Что бы ты отметил: плюсы и минусы?

– Всё равно команда новая. Были на старте чемпионата у нас провалы, по-моему, около 10 поражений, где-то потеряли какую-то нитку.

– В чём видишь причину?

– У нас два вратаря были на травмах. Много сейчас можно отговорок найти, в принципе. В целом у команды игра не шла. Навалилось. Но что имеем, то имеем. Всё равно отрицательный опыт – тоже опыт.

– Что поменял Дмитрий Михайлов, возглавив команду?

– Продолжили работать, требования те же, что и были. Не отходили от своей идеи. Но, к сожалению, находимся не на том месте, на котором бы хотелось.

– Какая была мотивация на концовку регулярки?

– Все понимают, что в хоккей из сезона в сезон надо всё равно играть. Не будешь же просто с опущенными руками. Поэтому все осознают, что играют не просто так: во-первых, за деньги, второе – за будущие какие-то контракты, за клуб. Все стараются в меру своих возможностей выполнять то, что требуется, – цитирует Дедунова Metaratings.

По итогам регулярного чемпионата «Сочи» с 44 очками занял последнее место в Западной конференции.