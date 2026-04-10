Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Сочи» Дедунов — об итогах сезона: отрицательный опыт — тоже опыт
Комментарии

Нападающий «Сочи» Павел Дедунов высказался об итогах сезона-2025/2026 для команды.

– Какое у тебя в целом впечатление от сезона? Что бы ты отметил: плюсы и минусы?
– Всё равно команда новая. Были на старте чемпионата у нас провалы, по-моему, около 10 поражений, где-то потеряли какую-то нитку.

– В чём видишь причину?
– У нас два вратаря были на травмах. Много сейчас можно отговорок найти, в принципе. В целом у команды игра не шла. Навалилось. Но что имеем, то имеем. Всё равно отрицательный опыт – тоже опыт.

– Что поменял Дмитрий Михайлов, возглавив команду?
– Продолжили работать, требования те же, что и были. Не отходили от своей идеи. Но, к сожалению, находимся не на том месте, на котором бы хотелось.

– Какая была мотивация на концовку регулярки?
– Все понимают, что в хоккей из сезона в сезон надо всё равно играть. Не будешь же просто с опущенными руками. Поэтому все осознают, что играют не просто так: во-первых, за деньги, второе – за будущие какие-то контракты, за клуб. Все стараются в меру своих возможностей выполнять то, что требуется, – цитирует Дедунова Metaratings.

По итогам регулярного чемпионата «Сочи» с 44 очками занял последнее место в Западной конференции.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android