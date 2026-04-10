«Меня чуть‑чуть отодвинули, я ушёл в свободное плавание». Дацюк о работе в «Автомобилисте»

«Меня чуть‑чуть отодвинули, я ушёл в свободное плавание». Дацюк о работе в «Автомобилисте»
Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший капитан сборной России Павел Дацюк рассказал, что завершил работу в «Автомобилисте», где он был куратором по развитию молодёжи.

— Вы по‑прежнему работаете с молодыми ребятами из системы «Автомобилиста»?
— Нет, больше не работаю. После того как меня чуть‑чуть отодвинули, я ушёл в свободное плавание. Но всё‑таки, думаю, надо возобновить эту работу, чаще приезжать в детские школы, проводить по возможности какие‑то мотивационные и обучающие занятия. Передавать опыт, мои личные ощущения, доносить это до юных игроков, которые, возможно, чего‑то добьются в хоккее.

— Не было мысли сделать видеошколу Павла Дацюка в интернете?
— Всё‑таки важнее личное общение, когда ты смотришь в глаза ребятам. Когда я только начал заниматься этим, были большие амбиции, я думал, что начну записывать видеоролики. Но потом это быстро сошло на нет. Важнее, когда ты учишь хоккеистов с глазу на глаз. Так можно больше рассказать и объяснить. Это правильнее, — цитирует Дацюка «Матч ТВ».

