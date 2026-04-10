Баширов: «Локомотив» обязан перераспределить кадровый ресурс в пользу конкурентов

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался за увеличение конкуренции среди клубов в КХЛ путём введения новых правил.

«КХЛ необходимо ввести в регламент антимонопольные положения. Наподобие тех, что существуют в США. Там принята система норм, направленная на предотвращение монополизации рынков, защиту конкуренции и обеспечение баланса интересов участников рыночных отношений. Не должно быть в КХЛ команд без слабых мест.

«Локомотив» обязан перераспределить свой кадровый ресурс в пользу конкурентов. P.S. С нами можно не перераспределяться. Просто верните нашего игрока», — написал Баширов в своём телеграм-канале.