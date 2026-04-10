Форвард «Дэвилз» Арсений Грицюк: 82 игры — я вообще офигел, насколько это много

Форвард «Дэвилз» Арсений Грицюк: 82 игры — я вообще офигел, насколько это много
Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк высказался о насыщенном календаре в Национальной хоккейной лиге.

— Здесь 82 игры — я вообще офигел, насколько это много.

— Раньше с таким не сталкивался?
— Нет, у нас всё было попроще.

— Но в КХЛ тоже бывают плотные отрезки — по 15 матчей за месяц.
— Здесь так каждый месяц. Это вообще несравнимо. Плюс постоянные бэк-ту-бэки. С одной стороны, устаёшь быстрее. С другой — быстрее забываешь игры. Нет такого давления, что боишься ошибиться. Здесь нет 13-го нападающего или седьмого защитника — ты просто выходишь и играешь.

И сама игра отличается. В КХЛ от тебя часто ждут, что ты будешь создавать момент в каждой смене. Здесь можешь несколько смен подряд просто отработать без моментов, но потом обязательно будет эпизод «три в два» или «два в один» — и там уже нужно решать. Игра более прямая: вбросил, побежал, навязал борьбу, отобрал, поднял шайбу, бросок — и ждёшь свой шанс.

— Это говорит о примитивности хоккея в НХЛ?
— Нет, дело не в этом. Просто если здесь ошибаться так же, как иногда позволяют себе в КХЛ, счета были бы под 10 шайб в каждой игре, — цитируют Грицюка «Известия».

Материалы по теме
«Ты просто не понимаешь, как отобрать у них шайбу». Грицюк — об игре против звёзд НХЛ
